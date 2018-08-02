Америка нажимает на газ

Торговая война между США и Евросоюзом, по крайней мере, отодвинулась. С другой стороны, размолвки и напряженность не такая уж редкая ситуация между союзниками и партнерами. Проблема не в том, что такое возникает, а в способах решения проблем.

По большому счету, война, хоть и торговая, никому не нужна. Она действует разрушительно не только на прямых ее участников, но и на всю всемирную торговлю. Это прекрасно понимают как в Вашингтоне, так и в Брюсселе, а теперь, как оказывается и Пекине.

На переговорах президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером договорились об установлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары, не относящиеся к автомобилестроению. Достигнуты и другие договоренности. Главная цель Трампа — снять торговые ограничивающие тарифы на европейских рынках и похоже, что она постепенно будет достигнута.

И, наконец, стороны условились, что США будут поставлять в Европу значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ).

Эта тема обсуждалась и во время встречи американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. На совместной пресс-конференции президент США сообщил, что на территории стран ЕС могут быть построены 9-11 терминалов, способных принимать СПГ из Соединенных Штатов. В свою очередь, глава итальянского правительства подтвердил эту информацию, а также заявил, что обсуждал с Трампом идею строительства Трансадриатического трубопровода, через который заокеанским газом может снабжаться южная часть Европы. «Я подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и страны южной Европы».

Обратим на это внимание с учетом голубой мечты российского «Газпрома» через вторую очередь газопровода «Турецкий поток» практически полностью закрыть потребности в газе балканских стран и в значительной мере именно Италии.

Интересно это и с политической точки зрения. После формирования нового правительства в Риме в Москве ожидали его активной позиции в деле свертывания антироссийских санкций. По крайней мере, в их европейском варианте. Однако реальность оказалась совершенно другой. Хотя ряд министров итальянского правительства и высказывались в этом отношении и их слова ласкали слух в Москве, но официальная позиция МИД Италии оказалась совершенно иной. Санкции будут до тех пор, пока Россия не откажется от своей агрессивной политики в отношении соседей.

И вот теперь Италия ставит новую подножку в святом для Кремля деле опутывания газопроводами всей Европы. Оказывается так называемое пророссийское правительство Италии ничем не лучше в этом отношении польского или государств Балтии.

Вообще к возникновению новой ситуации на европейском газовом рынке в Москве оказались явно не готовы. И напрасно в Белокаменной надеялись, что конъюнктурные экономические и финансовые выгоды, на которые Кремль хотел купить, в буквальном смысле, европейский бизнес и правительства, окажутся сильнее евроатлантических отношений. Никто в Европе не пойдет против своего главного торгового партнера и защитника США при всех разногласиях и противоречиях.

В очередной раз в Москве предпочли всерьез не оценивать перспективы проникновения СПГ и американского в частности на рынок. Утешали себя тем, что пока этот газ дороже трубопроводного и поэтому не может быть интересен европейским компаниям по определению.

Здесь в российской столице не учли двух важнейших составляющих. Во-первых, они имеют дело с самой мощной в индустриальном и финансовом отношении государством. Это позволяет технические и технологические проблемы добычи, транспортировки и перевалки, а затем его ректификации в порту назначения решить относительно быстро и сделать весь процесс достаточно рентабельным. К тому же стараниями той же Москвы цены на нефть существенно выросли, что повысило привязанные к ним цены на газ. В результате спред (spread — разброс) между стоимостью трубопроводного газа из России в Европе и американским СПГ существенно уменьшился, и эта тенденция будет нарастать по мере ввода в действие новых терминалов и внутренних в США трубопроводов в порты для доставки газа.

Во-вторых. В 2017 году в США добыли 774 млрд. куб. м газа, в текущем году прогнозируется рост на 11 % до 901,1 млрд. куб. м. При этом благодаря запуску новых терминалов экспорт СПГ в текущем году составит 31 млрд. куб. м, а в следующем — 60,59. Пока крупнейшим покупателем американского СПГ является Китай, на который пришлось треть всех поставок.

В настоящее время в США строятся мощности по экспорту около 90 млрд. куб. м в год. Учтем также мощности по производству СПГ, которые запускаются в Австралии и Катаре. Обе страны экспортировали в прошлом году газа 134 млн. т или 178,2 млрд. куб. м. На рынок выходит Канада, страны Африки и Латинской Америки.

Как прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном Global Gas Security Review, глобальное предложение сжиженного газа составит 200 млрд. куб. м к 2022 году. Даже если половина этого количества уйдет в Азию, то на долю Европы тоже достанется немало. К тому же на континенте есть и собственная добыча. Данные геологической разведки говорят о наличии крупных месторождений, в частности, у берегов Норвегии.

Другими словами, через 3-5 лет по данным аналитиков Bank of America в мире может образоваться избыток предложения газа в 100 млрд. куб. м, что приведет к падению стоимости голубого топлива в Европе до $120 за тысячу куб. м.

Европейские страны всерьез озаботились проблемой получения СПГ. В Лиссабоне прошла встреча лидеров Франции, Испании и Португалии. По ее итогам президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «все три страны будут работать над стратегией соединения газопроводов со странами Магриба и Африки в более широком смысле».

Страны-участницы прорабатывают вариант создания единой энергетической системы, которая обеспечит поставки газа из Северной Африки. Испания планирует увеличить диверсификацию, получая СПГ из США. Мадрид уже имеет восемь ректификационных терминалов, еще один находится в Португалии. На этой основе Испания хочет сыграть ведущую роль в диверсификации поставок газа в Европу по морю.

«Северный поток-2» выявил политические расхождения между Германией и рядом других стран и восточноевропейскими государствами, которые стараются избавиться от российской газовой зависимости. В этом споре Франция, пиренейские страны, частично Италия оказались во втором ряду в важнейшем энергетическом и политическом вопросе. Теперь, по крайней мере, Франция и Испания получают шанс вернуть себе достаточное политическое влияние в энергетической сфере.

Отсюда и важная роль, которую играют Франция и Италия в разрешении ливийского конфликта. Не последнюю роль в этом процессе отводится восстановлению и увеличению поставок ливийской нефти и газа в первую очередь на европейский рынок. Существующая инфраструктура для этого есть у Франции и Италии. Теперь к ней хочет подключиться Испания.

Весь этот комплекс вопросов будет иметь отражение на трубопроводе «Турецкий поток». Его вторая очередь явно подвисает. Если Италия и Франция подключатся к североафриканскому газу, то из Турции он им будет не нужен. Даже не по политическим, а по экономическим причинам. Из Ливии и стран Магриба до Италии и Франции гораздо ближе.

Добавим к этому угрозу американских санкций против компаний, участвующих в реализации газопровода «Северный поток-2» как части общего расширения запретительных мер, которые в ближайшее время намерен принять американский конгресс. По крайней мере, об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

США явно бьют в самую болезненную точку России, вернее ее бюджета. И это не завершение, а только начало этого процесса, последствия которого можно себе представить, если вспомнить не очень давнюю историю распада СССР и что стало его финансовой причиной.

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