Амбиции и комплекс недооцененности

Несколько неожиданными заявлениями отличился на днях президент Беларуси Александр Лукашенко. В Минске, на встрече с представителями украинских СМИ, он произнес: «Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой».

И добавил, что его Беларусь «крайне заинтересована в прочном мире и стабильности» в Украине. Минск готов помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса. По словам политика, его страна готова была ввести миротворцев на восток Украины «на условиях конфликтующих сторон». «Но ни от Украины, ни от России ответа на этот вопрос не было», – сказал он.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли украинско-российскую границу, мы закроем ее. Хоть для меня это большая проблема – ввязываться войсками в этот конфликт», — заявил Лукашенко.

Тут надо напомнить, что Киев инициативу Лукашенко послать миротворцев на российско-украинскую границу уже комментировал: «Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, поскольку является членом ОДКБ».

Тем не менее, Лукашенко рассчитывает, что сможет обсудить возможные пути разрешения конфликта на предстоящей вскоре встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Но вы должны знать: мы не будем к вам напрашиваться в миротворцы, посредники. Это вообще исключено. Я просто по-человечески, по-мужски хочу, чтобы этот вопрос решался. Если это нужно будет, мы готовы сыграть определенную роль. Но пока и такие предложения бывшими руководителями Украины отвергались…», — сказал президент Беларуси.

При этом по его словам, белорусско-украинские отношения «зависят только от нас. Да, мы будем оглядываться на Россию, на американцев. Но это не значит, что мы будем так уж зависимы. Чем теснее будут отношения, тем больше этому будет противодействие. Никому не нужны наши самые близкие, самые тесные отношения. Ни там, ни там».

Он также высказал мнение, что конфликт должны решать Украина, Россия и Беларусь. «Забудьте о всяких формулах. Сядьте в Украине и позовите тех, кто хочет мира, в том числе белорусов. Мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт, потому что это наш дом. И там уже не отвертишься: или решай, или говори, что не хочу решать этот конфликт», — заявил Лукашенко.

В то же время, по его словам, можно привлечь к процессу урегулирования и США. «Но американцы заняли такую позицию: если нас позовут, то мы приедем. Это публично. Но политика обычно делается подковерно, тайно, скрыто — какая там позиция, я могу только догадываться», — сказал президент Беларуси.

А еще выяснилось, Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым. «Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — сказал он, отвечая на вопрос, вернет ли Россия Крым Украине.

Он считает, что в российском обществе «нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму».

Рассуждая о силовом варианте возврата Крыма, Лукашенко отметил, что «нет такой силы, которая против желания России, может это сделать».

При этом он предположил, что когда-нибудь, когда у власти будет новое поколение россиян, Крым могут вновь передать Украине. Пока же, даже если у власти будут люди, осуждающие присоединение полуострова, Крым останется в составе России. «Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама», — добавил Лукашенко.

Вообще, все эти заявления (за исключением последнего) звучат весьма смело для такого верного партнера Москвы, как Батька. Ведь несколько лет назад его даже пытались склонить к официальному признанию Крыма частью РФ, и вероятность того, что это может случиться, оценивалась тогда с вероятностью 50/50. Что же такого произошло, что теперь он педалирует тему целостности Украины сейчас? Это ведь не может понравиться Кремлю.

Свои объяснения на этот счет имеет белорусский политобозреватель «Радио Свобода» Валерий Карбалевич. По его мнению, сверхзадачей Лукашенко во время встречи с украинскими журналистами было вернуть Минск, а также самого себя как руководителя Беларуси в центр урегулирования украинского кризиса. Ведь в последнее время белорусская столица потихоньку выпадает из этой роли. Вот планируется, что очередной саммит в «нормандском формате» должен пройти в Париже.

В его словах заметна определенная обида, ведь на самом деле Лукашенко хотел бы играть не некую скромную роль в урегулировании кризиса вокруг Украины, а как раз главную, центральную. В этом весь Лукашенко, со всеми амбициями, мифологией, спрятанными комплексами недооцененности.

По словам Карбалевича, Лукашенко хочется выступать главным персонажем конфликта мирового масштаба. Он в самом центре, к нему за помощью обращаются мировые лидеры. И он при этом имеет монополию на истину. Но ведь в нашем злом мире не ценят мудрых политиков.

И что касается его предложения все решить в рамках «славянского треугольника» — эта идея работает в пользу России. Ведь без поддержки со стороны Запада Украина не может на равных противостоять России. В Украине это понимают все, и такое предложение вряд ли прибавит там популярности Лукашенко.