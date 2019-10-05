Алжирцы в ходе шествий потребовали смены политического режима и проведения честных выборов

Массовые мирные манифестации протеста прошли в пятницу в столице и многих других городах Алжира. По данным информационного портала TSA, тысячи людей потребовали смены политического режима и немедленного ухода от власти представителей нынешнего руководства страны, осуществления коренной реформы политической системы, проведения честных и прозрачных выборов, решительной борьбы с коррупционерами, обеспечения демократических прав и свобод.

Помимо столицы шествия и митинги состоялись в Аннабе, Беджайе, Бискре, Блиде, Буире, Джиджеле, Константине, Маскаре, Мостаганеме, Оране, Сиди-Бель-Аббесе, Тиарете, Тизи-Узу, Тлемсене, Шлефе и других крупных и средних населенных пунктах. В них приняли участие активисты оппозиционных партий и движений, члены профсоюзов, молодежных и правозащитных организаций.

«Долой режим! Освободите политических заключенных! Нет выборам с участием банды [так оппозиция называет представителей правящей верхушки]! Мы завоюем нашу свободу мирным путем!», — скандировали тысячи алжирцев в 33-ю подряд «пятницу гнева» в разных частях страны. По мнению участников манифестаций, «граждане имеют право выражать политические взгляды без страха попасть под репрессии», говорится в материале TSA.

Кроме того, вышедшие на улицы алжирцы отвергли предложенный властями вариант проведения президентских выборов 12 декабря текущего года. Участники шествия обвинили представителей правящей элиты в намерении «организовать электоральный маскарад и сохранить свои позиции». Наиболее активные манифестанты выкрикивали лозунг «В декабре выборов не будет!» и обещали продолжить мирную борьбу против их проведения.(ТАСС)