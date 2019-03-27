Алжирские военные обещали не выходить за рамки Конституции

Алжирская армия со всей твердостью и решимостью будет противостоять вызовам, но при этом никогда не выйдет за рамки своих конституционных задач. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, заявил в среду заместитель министра обороны Алжира, начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Ахмед Гаид Салах. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся в стране призывов к отставке президента республики Абдельазиза Бутефлики.

«ННА со всей твердостью и решимостью будет противостоять многочисленным вызовам, в соответствии со своими конституционными задачами, но при этом никогда не выйдет за их рамки», — подчеркнул он, выступая во время своей инспекционной поездки в военный округ в Уаргле.

«Наша страна живет в условиях напряженной, нестабильной обстановки, которая характеризуется возрастанием различного вида бедствий, среди них — терроризм, всевозможная организованная преступность. Все это представляет собой многочисленные вызовы, которым армия будет противостоять со всей твердостью и решимостью», — указал Гаид Салах.