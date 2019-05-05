«Альянс Патриотов» призывает руководство Грузии проводить политику «неучастия»

Оппозиционная грузинская партия «Альянс патриотов» считает, что руководство страны должно отказаться от размещения на своей территории любых военных блоков, заявила лидер партии Ирма Инашвили.

«Ни экономика, ни социальные условия, ни образование не смогут развиваться, если в стране не будет мира и стабильности. Мы должны осознать, что для Грузии сегодня уникальна модель Австрии, Финляндии, Швеции, Швейцарии — это неприсоединение. На территории Грузии нам не нужна военная база ни одной из стран», — заявила Инашвили на съезде партии в субботу.

Она добавила, что «неприсоединение» вовсе не означает отказ от пути на интеграцию в Евросоюз. По словам Инашвили, «Грузия не должна допустить того, чтобы оказаться перед реалиями потерять новые территории».