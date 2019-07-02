Алтун Шашик: «ЖАРА» — это самый правильный пиар страны

Продолжатель знаменитой творческой династии Азербайджана, художник, писатель, хитмейкер, член команды «Жара в Баку»: об Алтуне Шашик можно говорить много и долго. Но он, будучи человеком скромным, как и все талантливые личности, предпочитает разговорам действия, а с журналистами беседует крайне редко.

Однако в интервью # А.Шашик не поскупился на интересные признания и искренние истории из личной и творческой жизни:

— Вы — личность многосторонняя. Художник, писатель, поэт — песенник. Какую роль играет творчество в вашей жизни?

— Творчество в моей жизни играет, пожалуй, определяющую роль. Но для начала, давайте разберемся во всех эпитетах, которыми вы меня наградили. Художник? Нет! Писатель? Снова нет. Поэт-песенник? В далеком прошлом. Да, у меня есть какое-то образование по художественной части, но как мне всегда говорил мой отец – можно быть посредственным инженером, но нельзя быть посредственным художником. А я вот посредственный. Слова я пишу получше, как мне кажется, чем пишу красками.

Писатель – это не каждый, кто пишет, это тот, кого читают. Я считаю, что нужно издаваться, чтобы заслужить это звание. А публикации в журналах, даже если это журнал Союза писателей Азербайджана – это публикация, а не изданная книга. Хотя, кажется, я запутался…

Потому как, в наше время, не каждый, кто издал книгу-писатель. Для меня писателей вообще несколько. Из классиков — это, прежде всего, Хемингуэй – это мой литературный Бог. Достоевский. Гоголь.

И, конечно, Булгаков. Из наших — их и того меньше. Всего двое. Натик Расулзаде и Рамиз Фаталиев. Хотя Рамиз муаллим, если не ошибаюсь, не издал ни одной книги, но у него дар от Бога. Он необыкновенный рассказчик. Это если опустить в данном контексте, что он гениальный сценарист. И каждый его статус в соцсетях, я читаю взахлеб. А возвращаясь к творчеству в моей жизни – знаете, я матом ругаюсь творчески. Это, пожалуй, самая творческая составляющая меня.

— Вас также можно назвать хитмейкером: в свое время именно вы создали один из самых ярких треков азербайджанской эстрады Qayitdi xeyallar…

— Ну, да, тут согласен. Это такая, знаете, визитная карточка. Хотя, я не создавал. Я лишь соавтор Айтан Исмихановой в данном случае и всего — навсего написал текст.

Это просто совпало. Да, возможно, это довольно редкое совпадение – когда музыка и текст дополняют друг друга. Но мне всегда чертовски везло. Во всем. И в этом тоже. Может просто потому, что я работал всего с несколькими композиторами. И мы мыслили, наверное, схоже. Поэтому родились такие песни.

Помимо Qayitdi xeyallar, это Yalan sözlər Рои (Айтан Исмиханова) и, пожалуй, главный мой успех – песня Qayidiram (Рашад Гашымов). Это — мой главный «хит». И именно поэтому он стал последним.

Лучше я уже не сделаю. Хотя… Я никогда не зарекаюсь и поэтому оговорюсь. Если вдруг (а такие предпосылки есть) запоет моя дочь Аян Шашик-заде. В этом случае, я не знаю… Видимо, вернусь в строй.

— То есть, сейчас вы песни не пишите?

— Нет, это пройденный этап. Это в прошлом. А я четко разделяю прошлое и настоящее. Но я оговорился в предыдущем ответе.

— Что вас вдохновляет?

— Я не приемлю этого понятия. Совсем. Я не знаю, что это такое. Возвращаясь к Qayitdi xeyallar… Я десять дней почти беспрерывно слушал эту мелодию и не понимал о чем она, не видел структуры. Ас пустя десять дней, вернулся домой и написал текст за 20 минут. Самый «мой» рассказ «Ботан» я написал за пару часов. Вдохновленный, видимо, замечанием супруги, что я не выбросил мусор. О каком вдохновении мы говорим? Все эти россказни о вдохновении и его отсутствии – это как поговорка о том, что мешает плохому танцору.

— Вы являетесь продолжателем творческой династии Шашик — заде. Ваш отец был известным художником, дядя — прославленым актером. Какие семейные традиции вам запомнились?

— Вопросы все сложнее. Этот — пока самый сложный. Я, если честно, в этом плане очень закомплексован. Именно поэтому убрал из фамилии окончание, я просто Шашик по документам. Да и по жизненной позиции тоже.

Сложно носить этот груз. Правда. Традиции… Их было много. Во-первых, семейный ужин. Ровно в 18:00. На котором я должен был быть при любых обстоятельствах.

Представляете, каково это для, скажем, 16-летнего пацана со всеми его футболами, гулянками, первой любовью, с кино в последнем ряду? Во-вторых – это ежегодная традиция летних поездок. Я тогда объездил весь СССР и не только. С мамой, отец работал почти все время. И третья традиция – это еженедельные посиделки у нас в квартире в «Монолите».

Это невозможно забыть. Тогрул и Видади Нариманбековы (кстати, оба прекрасно пели, не только Тогрул). Когда дядя Дидик (Видади Нариманбеков) пел «Землянку», замолкали все. Бывал в этом доме Саттар Бахлулзаде, которого я жутко боялся. Называл «Бабайка».

Сложно говорить об этом. Я сейчас пишу роман об этом времени и не только. Надеюсь, успею и дописать и издать.

— Сегодня вы также являетесь членом большой команды под названием «Жара в Баку». Я не говорю слово «фестиваль», потому что это событие уже вышло за рамки обыденности, превратившись в целое движение. Насколько, на ваш взгляд, грандиозная идея Эмина Агаларова способствовала популяризации Баку на музыкальном Олимпе?

— Не такой уж и большой… Я говорю о бакинском офисе. Но, в целом, конечно, команда большая. Идея Эмина Арасовича Агаларова, на мой взгляд, принесла огромную пользу нашей стране. Не потому, что он мой работодатель. Абсолютно.

Просто «ЖАРА» — это, как мне кажется, самый правильный, самый верный пиар страны. Это «движение», как вы верно заметили, которое каждый год обращает внимание на нашу страну, на наши достижения. Это сотни артистов из ближнего и дальнего зарубежья, это огромное количество туристов, это восторженные, в основном, отзывы, в зарубежной прессе.

Это, повторюсь, самый верный пиар. Хотя не думаю, что Эмин Арасович рассматривает этот «движ» как чистый пиар.

Для него это намного больше. Но этот вопрос уже к нему…