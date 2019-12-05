Альтернативной Нобелевской премией награждена Грета Тунберг

Международную награду «За достойный образ жизни» (Right Livelihood Award) за 2019 год, присуждаемую за работу в области окружающей среды и прав человека, получила шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, сообщает РИА Новости.

«Невероятная честь для меня стать сегодня обладателем награды Right Livelihood. Мысленно я с вами там, в Стокгольме!!», – написала экоактивистка в Twitter.

Указанную награду также называют альтернативной Нобелевской премией. Кроме Тунберг лауреатами премии стали защитница прав человека из Западной Сахары Аминату Хайдар, юрист из Китая Го Цзяньмэй (Guo Jianmei) и лидер движения коренного населения Бразилии Дави Копенава (Davi Kopenawa).