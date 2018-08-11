Альпинист из Австрии умер на горе Эльбрус

На горе Эльбрус во время восхождения умер альпинистр из Австрии. Спасатели транспортируют его тело. Об этом сообщает МЧС России в субботу, 11 августа.

«В 05:20 поступила предварительная информация о том, что на Эльбрусе в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из четырех человек у одного из членов группы произошла остановка сердца», – говорится в сообщении, передает korrespondent.net.

На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Они встретились с группой и уже спускают тело умершего альпиниста.

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