«Алло, митинг заказывали»?

Пару дней назад некоторые СМИ распространили запись телефонных разговоров одного из известных представителей оппозиции с сотрудниками посольства США и представительства ЕС в Азербайджане. Журналисты, не вникая в суть того, что творят, надрывно призывали соответствующие государственные структуры «принять необходимые меры», хотя в содержании беседы не было никакого криминала.

То, что это вызовет дипломатический скандал, было ясно, как божий день, потому как подразумевало прослушку телефонных разговоров и оппозиционеров, и представителей дипкорпуса. Однако, оставим разбор данного аспекта инцидента соответствующим структурам государства, ибо такого рода информацию представителям прессы могли «подкинуть» и рекомендовать для предания огласке лишь официальные лица. Мы же заострим внимание на грубейшем нарушении профессиональных основ журналистской деятельности. Не прошло и недели после совещания у президента страны с представителями экономического блока правительства, во время которого он возмущенно отметил, что чиновники превратили СМИ в инструмент войны компроматов друг против друга. Однако, данный вопиющий факт, о котором было упомянуто нами выше, показал, что проблема вовсе и не только в чиновничьих дрязгах. Инцидент показал не только уровень медиа управления в стране, но и качество отечественной журналистики, а также то, с какой охотой и рвением она выполняет политические заказы.

К сожалению, данный инцидент не исключение из правил, а яркий показатель опутывающего всех нас щупальцами спрута лжи, дезинформации и компромата. Так что, и мы с не меньшей тревогой призываем к принятию «необходимых мер», но, конечно, совсем иного характера.

Ариф Алиев, Эльчин Шихлы