Алмазбек Атамбаев назвал свой вызов на допрос цирком

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не намерен являться на допрос в МВД республики. Об этом он заявил в понедельник, комментируя приглашение явиться 9 июля в Главное следственное управление МВД в качестве свидетеля по уголовному делу, сообщает ТАСС.

«Я никуда идти не собираюсь и не намерен принимать участие в этом цирке», — сказал он. По его словам, по всем вопросам правоохранительные органы могут обращаться к его адвокату Сергею Слесареву.

Парламент Кыргызстана 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Экс-президент подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.