Аллигатора с ножом объявили в розыск

Чиновники из департамента дикой природы в Техасе вызвали эксперта, чтобы найти аллигатора с ножом в черепе. Как передает Газета.ру, об этом сообщает Fox News.

«Мы разрешили лицензированному охотнику за аллигаторами попытаться поймать его, но на данный момент он не смог найти его», — рассказал представитель News Texas Департамента парков и дикой природы.

Есть вероятность, что нож больше не находится в черепе рептилии и пресмыкающиеся уплыло.

Аллигатор был замечен жителями поместья Орчард-Лейкс в округе Форт-Бенд на прошлой неделе.

| 2019-06-19T14:08:31+00:00 19 июня 2019, 15:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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