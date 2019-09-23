Аллахшюкюр Пашазаде прибыл в Москву

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде прибыл в Москву для участия в VII Отчетно-выборном съезде Духовного управления мусульман Российской Федерации.

Отчетно-выборный съезд ДУМ РФ проходит раз в пять лет. В этом году он впервые проходит в Московской соборной мечети.

Cедьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) единогласно переизбрал муфтия шейха Равиля Гайнутдина председателем организации.

Равиль Гайнутдин, отметивший в этом году 60-летие, возглавляет ДУМ РФ с момента учреждения этой организации в 1994 году, будучи ее основателем. Он также является председателем Совета муфтиев России, основу которого составляет ДУМ.

По данным, обнародованным на съезде, Духовное управление мусульман РФ на сегодняшний день объединяет более 2 тысяч централизованных и местных организаций мусульман из 53 субъектов РФ. На заседании присутствуют 149 делегатов съезда, представители федеральных и региональных органов власти, приглашенные гости из-за рубежа, журналисты.(report)

| 2019-09-23T15:35:51+00:00 23 сентября 2019, 19:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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