Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

«Вы все знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. И я бы очень хотела, чтобы этот концерт, совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили — думаю, приду. А больше никуда! Теперь ждите. Теперь, если выступлю, то только в 80», — сказала 70-летняя артистка со сцены на субботнем концерте в культурно-спортивном комплексе «Минск-арена».