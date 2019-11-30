Алла Пугачева пообещала дать концерт в 80 лет

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала в интервью Первому каналу в пятницу о планах дать в 80 лет концерт, в котором она исполнит самые любимые поклонниками песни.

«Но у нас же есть еще другой юбилей — 80 лет. Это большая мотивация, чтобы дольше жить, дальше жить, за здоровьем следить. В 80 лет я сделаю концерт только из старых песен, любимых песен. Если сама не смогу петь, пусть поет зал», — сказала Пугачева.

17 апреля артистка дала концерт «Алла Пугачева. P. S.» в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в Москве в честь своего 70-летия, которое она отметила 15 апреля. 2 ноября шоу было показано в Минске. Основу программы составили новые песни.

«Мне многие говорили: «Что ты делаешь, ты сошла с ума, люди встанут и уйдут. У тебя нет в концерте старых хитов» <…> Дело в том, что я подбирала песни только те, которые соответствовали бы мне, нынешнему дню, моему нынешнему мировоззрению, той проблематике, которая меня волнует», — пояснила в интервью певица.(ТАСС)