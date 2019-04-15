Алла Пугачева отмечает свое 70-летие

Россияне назвали наиболее популярной песней Аллы Пугачевой композицию «Миллионы алых роз». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.

Второй по популярности оказалась песня «Позови меня с собой». Далее в списке расположились такие композиции, как «Этот мир придуман не нами», «Любовь, похожая на сон» и «Айсберг». Кроме того, респонденты отметили песни «Не отрекаются любя», «Арлекино» и «А знаешь, все еще будет».