Алла Пугачева отмечает свое 70-летие

В преддверии юбилея певицы Аллы Пугачёвой исследовательская площадка [email protected] выяснила, какие песни артистки нравятся россиянам больше всего.
Россияне назвали наиболее популярной песней Аллы Пугачевой композицию «Миллионы алых роз». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.
Второй по популярности оказалась песня «Позови меня с собой». Далее в списке расположились такие композиции, как «Этот мир придуман не нами», «Любовь, похожая на сон» и «Айсберг». Кроме того, респонденты отметили песни «Не отрекаются любя», «Арлекино» и «А знаешь, все еще будет».
В опросе приняли участие 2,4 тысячи россиян старше 12 лет.