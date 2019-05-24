Алияр Агаев едет в Марсель

Азербайджанские футбольные арбитры получили назначения на международные турниры.

Алияр Агаев будет обслуживать матчи турнира в Марселе (Франция) среди юношеских сборных, составленных из игроков 1997 года рождения, который пройдет с 31 мая по 16 июня. Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. В Марселе сыграют команды Англии, Чили, Японии, Португалии, Бразилии, Франции, Катара, Гватемалы, Бахрейна, Китая, Ирландии и Мексики.

Рефери ФИФА по пляжному футболу Али Джабраилов с 29 мая по 10 июня будет судить матчи EURO Winners Challenge 2019 в Назаре (Португалия). (АФФА)