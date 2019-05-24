Алияр Агаев едет в Марсель

Азербайджанские футбольные арбитры получили назначения на международные турниры.

Алияр Агаев будет обслуживать матчи турнира в Марселе (Франция) среди юношеских сборных, составленных из игроков 1997 года рождения, который пройдет с 31 мая по 16 июня. Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. В Марселе сыграют команды Англии, Чили, Японии, Португалии, Бразилии, Франции, Катара, Гватемалы, Бахрейна, Китая, Ирландии и Мексики.

Рефери ФИФА по пляжному футболу Али Джабраилов с 29 мая по 10 июня будет судить матчи EURO Winners Challenge 2019 в Назаре (Португалия). (АФФА)

| 2019-05-24T14:48:31+00:00 24 мая 2019, 15:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss