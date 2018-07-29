Алишер Усманов «уходит» из «Арсенал»а

Газета Financial Times сообщила о том, что российский бизнесмен Алишер Усманов активно ищет покупателя принадлежащего ему пакета акций лондонского футбольного клуба «Арсенал».

Как пишет британское издание, Усманов, которому принадлежат чуть более 30% акций «Арсенала», раздосадован тем, что остается лишь миноритарным акционером клуба. Такое положение дел, при котором Усманов не имеет возможности каким-либо образом влиять на финансовую стратегию клуба, его явно не устраивает.

На протяжении последних лет Усманов, по сообщениям британской прессы, неоднократно пытался наладить отношения с основным акционером клуба Стэном Кронке, публично поддерживал бывшего тренера Арсена Венгера и предлагал свою финансовую помощь в покупке игроков.

Однако Алишер Усманов, чье прошлое вызывает в Британии серьезные сомнения, все это время практически игнорировался советом директоров клуба, и к его деятельности российского бизнесмена не подпускали.

Усманов несколько раз пытался выкупить у Кронке основной пакет акций (67,09%) однако всякий раз ему отвечали отказом.

«Он был сильно раздосадован тем, что Кронке не хотел продать (акции) за любую сумму, и сейчас он просто хочет уйти», — цитирует Financial Times свой источник, знакомый с ситуацией.

Источник: BBC

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