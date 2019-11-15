Alibaba подтвердила планы листинга в Гонконге

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group Holding в пятницу подтвердил планы проведения вторичного листинга на Гонконгской фондовой бирже. Размещение позволит привлечь порядка $13,8 млрд.

В заявлении на официальном сайте компании сообщается, что акции Alibaba будут обращаться на основной площадке биржи под торговым кодом «9988» (девятка и восьмерка считаются благоприятными числами в традиционной китайской нумерологии).

В общей сложности планируется выпустить 500 млн обыкновенных акций с 15-процентным дополнительным опционом. Стоимость каждой акции для розничных инвесторов определена на максимальном уровне в 188 гонконгских долларов ($24). Цена предложения для международных институциональных инвесторов станет известна к 20 ноября и может быть несколько выше, отметила компания. Предполагается, что торги ценными бумагами на бирже начнутся с 26 ноября.

Нынешний листинг обещает стать крупнейшим в Гонконге за последние девять лет. Он придаст мощный импульс местной торговой площадке на фоне экономических потрясений, вызванных продолжающимися здесь пять месяцев массовыми протестами и беспорядками. Alibaba уточнила, что ее американские депозитарные расписки продолжат обращаться на фондовой бирже Нью-Йорка.