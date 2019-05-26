Али Лариджани переизбрали спикером иранского парламента

Иранские законодатели в воскресенье вновь избрали Али Лариджани спикером иранского меджлиса (парламента), он будет занимать этот пост 12-й год подряд, сообщает новостное агентство парламента страны ICANA.
Голосование прошло в ходе открытого заседания, Лариджани заручился поддержкой 155 из 274 депутатов. На должность также претендовали Мохаммад Реза Ареф и Мохаммад Джавад Абтахи, получив 105 и девять голосов соответственно, передает РИА Новости.
Лариджани занимает пост спикера иранского парламента с 2008 года. В прошлом году в ходе голосования он получил 147 из 279 голосов депутатов, тогда как его соперник Мохаммед Реза Ареф набрал 123 голоса.
| 2019-05-26T15:52:46+00:00 26 мая 2019, 17:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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