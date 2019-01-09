Али Исмайлов: «Мы росли на фильмах о Рокки». А Рокки взял и вернулся…

Фанаты франшизы «Рокки» ликуют: на экраны выходит долгожданная спортивная драма «Крид – 2».

Первый сеанс фильма для журналистов и блогеров в Баку провели в кинотеатре Park Cinema Park Bulvar. Потрясающая атмосфера и зашкаливающие эмоции вечера были обеспечены уже от одной только мысли, что это новая встреча с легендарным Рокки. И кто знает, быть может и последняя, учитывая, что Сталлоне уже намекнул, что больше не станет возвращаться к этой теме.

Закрытый показ в Park Cinema Park Bulvar посетили звезды отечественного бокса, среди которых особое внимание журналистов привлек Али Исмайлов, трижды обладатель золотого пояса в профессиональном боксе, многократный призер чемпионатов Европы и Олимпийских игр.

В главных ролях фильма режиссера Стивена Кейпла-младшего сыграли Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне, непревзойденный Рокки Бальбоа. Происходит в новом фильме и возвращение Дольфа Лундгрена — Ивана Драго.

Картина уже собрала в прокате более 140 миллионов долларов.

«В некоторых странах этот фильм вышел в прокат под названием «Рокки-8», оно и понятно: харизма Сильвестра Сталлоне и легенда о самом Рокки делают свое дело. Мы очень рады, что начинаем новый год с показа именно этой картины – с 10 января «Крид-2» выйдет в общий прокат», — заявил журналистам пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

Создатели фильма постарались на славу, а моментами даже перестаралась. К примеру, с эпизодами тренировок в пустыне, где Рокки устроил «сборы» своему подопечному Адонису Криду, дабы тот прошел все круги ада накануне решающей схватки с «машиной смерти» под названием Виктор Драго.

«В это трудно поверить, чтобы кто-то тренировался в условиях пустыни. Я лично не знаю ни одного легендарного боксера, который бы отважился на такое. Горный воздух, морской, лесной… Но чем дышать спортсмену в пустыне, пылью? Но, в целом, съемки были очень зрелищными, а на ринге – и очень реалистичными. Да и тренировки отсняли, как полагается…», — комментирует «Зеркало» Али Исмайлов.

Боксер пришел на премьеру с сыном Мухаммедом Али. Оба – большие фанаты «Рокки», а Исмайлов старший даже признался, что в его домашней коллекции имеются все диски фильма:

«Рокки – это наш кумир навсегда. Мы росли на этих фильмах, а под саундтреки — тренировались в зале, готовились к чемпионатам мира… У меня было огромное желание прийти на эту премьеру, и я остался очень доволен», — рассказывает Исмайлов в интервью «Зеркало».

Сын боксера пошел по его стопам, занимается боксом и верно движется к своим вершинам. На путь славы его благословил сам Мухаммед Али, в честь которого мальчик и получил свое имя. Тут боксер поделился с «Зеркало» еще одной удивительной историей:

«Я встречался с Мухаммедом Али дважды. Первый раз — в 1999 году в Хьюстоне, на ЧМ, и второй – спустя год, в Сиднее, на Олимпиаде. У меня к тому времени уже родился сын, и во время нашей последней встречи я сказал легенде о том, что назвал ребенка в его честь. И тогда знаменитый боксер произнес великую фразу: «Я был Мухаммедом Али 20 столетия, так пусть же твой сын, Иншаллах, будет Мухаммедом Али 21 века».

Своими впечатлением о фильме с «Зеркало» поделилась еще одна гостья кино показа — глава пресс-службы Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова:

«Признаюсь, я не смотрела «Рокки», поскольку в детстве мне вообще не нравились фильмы подобного жанра. Но, конечно же, я знаю, что Рокки – это идеал всех мужчин. На премьеру пришла с большим удовольствием и интересом. Вся моя жизнь связана со спортом, и мне всегда было интересно наблюдать за развитием и становлением новых имен от прославленных тренеров. Кому-то удается оправдать надежды своего великого учителя, а кому-то и того больше — превзойти его. Эти контрасты в фильме были переданы очень ярко и эмоционально. Фильм, однозначно, достойный своих создателей».

40 просмотров