Али Хаменеи сказал, как отрубил

Короткий разговор, точнее, отсутствие такового: иранский духовный лидер аятолла али Хаменеи заявил, что не намерен ни воевать, ни вступать в переговоры с США. Свою позицию он четко сформулировал на своей странице в Твиттере.

«Предположим, обстоятельства сложились бы таким образом, что у иранского правительства появилась бы возможность напрямую говорить с американским режимом. Мы с ними через многое прошли, но именно противоположная сторона всегда начинала конфронтацию. Если на нас пойдут войной, мы ответим с непреклонной силой, но сами мы войну не развяжем».

Судя по всему, сторону чувствуют себя свободными от обязательств: сообщается, что Иран произвел первый за последний год испытательный пуск баллистической ракеты Fateh-110 — событие, которое в Пентагоне не прокомментировали.

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