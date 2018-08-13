Али Хаменеи сказал, как отрубил

Короткий разговор, точнее, отсутствие такового: иранский духовный лидер аятолла али Хаменеи заявил, что не намерен ни воевать, ни вступать в переговоры с США. Свою позицию он четко сформулировал на своей странице в Твиттере.

«Предположим, обстоятельства сложились бы таким образом, что у иранского правительства появилась бы возможность напрямую говорить с американским режимом. Мы с ними через многое прошли, но именно противоположная сторона всегда начинала конфронтацию. Если на нас пойдут войной, мы ответим с непреклонной силой, но сами мы войну не развяжем».

Судя по всему, сторону чувствуют себя свободными от обязательств: сообщается, что Иран произвел первый за последний год испытательный пуск баллистической ракеты Fateh-110 — событие, которое в Пентагоне не прокомментировали.

35 просмотров
| 2018-08-13T23:42:23+00:00 14 августа 2018, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss