Али Гасанову нашли новую должность

Бывший вице-премьер Али Гасанов был принят в правление Азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Об этом сообщает издание Modern.az со ссылкой на члена правления организации, депутата Эльмана Мамедова.

«Было заседание правления, в котором участвовал и Али Гасанов. Там утвердили его прием в состав правления Азербайджанской общины Нагорного Карабаха», — сказал он.

В то же время в самой организации отметили, что вопрос приема Али Гасанова в правление будет решен в конце декабря.

«Пока это не официальная информация. В конце декабря будет съезд Азербайджанской общины Нагорного Карабаха, где и обсудят этот вопрос», — отметили в организации.

| 2019-12-01T23:36:09+00:00 1 декабря 2019, 23:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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