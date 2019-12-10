Али Гасанов ушел, «гасановщина» осталась

Начну с цитирования Довлатова. «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента», — писал он. И это закономерные, честные вопросы и такие же выводы.

А теперь, обратим внимание на происходящее в отечественной прессе. Ваш покорный слуга не раз и обоснованно писал, что ее уничтожением, использованием в собственных интригах занимался теперь уже бывший заведующий общественно-политическим отделом Администрации президента Али Гасанов. Он уволен, причем без каких-либо благодарностей и почестей. Но, исчезла ли «гасановщина»? К сожалению, нет. В этом я убедился в эти дни, с грустью и омерзением наблюдая за дешевыми манипуляциями некоторых изданий.

К примеру, появилась тенденция выбирать «Послов года». Причем, делает это вовсе не специализированное издание, имеющее давний опыт в оценке событий в мире, сайтик, которому в ноябре исполнился годик. Кстати, едва родившись, это «дитя» уже успело выбрать «Посла года» в прошлом году. Хорошо еще, что они не назвали победителя в этой номинации до рождения сайта, авансом, так сказать. Но, вот ведь в чем беда — дурной пример оказался заразителен.

И вот мы видим, что еще один сайт взялся за выявление «Посла года». Причем, тоже без объявления критериев, отталкиваясь от которых голосующие должны делать вывод. Существует он не годик, а чуть больше, с 2012 года. Но, за все эти 7 лет я лично ни разу не встречал публикаций данного издания, которые бы стали предметом живейшего обсуждения в обществе. О том, что этот сайт не известен за пределами Азербайджана, даже говорить не стоит. Впрочем, это объясняется в том числе и тем, что он на азербайджанском языке. Переводов статей на русский, английский или иные языки там нет.

О том, что рановато данный сайт взял на себя роль оценщика работы отечественных дипломатов, его руководство не задумалось. Вынужден тратить время на ликбез для всех ушлых ребят, которые всегда видят себя в первом ряду на первом месте, не имея на то каких-то реальных оснований. Специально для них сообщаю, что есть специализированный британский журнал о футболе World Soccer.

Он был создан в 1960 году. Особенностью журнала World Soccer является широкий географический охват футбола в различных регионах мира — не только в Европе и Южной Америке. Данный журнал является членом ассоциации европейских спортивных изданий ESM, куда также входят такие известные издания, как A Bola, Don Balón, Kicker, La Gazzetta dello Sport и «Спорт-Экспресс». Куда, в какую международную ассоциацию входит данный сайт?! Никуда не входит. И это логично, учитывая уровень руководства издания.

Идем далее. Лишь с 1982 года World Soccer также вручает премии «Игрок года», «Тренер года» и «Команда года». То есть, 22 года британское издание работало над своей репутацией, узнаваемостью, стало всемирно известным и авторитетным журналом о футболе и только потом решилось учредить номинации, вручать призы лучшему игроку, тренеру и команде года. Но, феномен азербайджанской журналистики, еще не очистившейся от наследия «гасановщины» как раз и состоит в том, что они игнорируют пример журнала World Soccer, а также элементарную стыдливость и скромность, демонстрируя поразительный пример провинциального подхода, если не сказать глупости. И что-то мне подсказывает, что если сейчас не пресечь этот процесс в отношении послов Азербайджана, то в конечном итоге мы увидим опросы в СМИ на звание «Лучший глава ИВ года», «Лучший глава муниципалитета года» и даже «Лучший проктолог года».