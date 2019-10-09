Али Ахмедов предложил создать движение «Карабах — это Азербайджан!»

Вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов предложил создать движение «Карабах — это Азербайджан!».

Он отметил, что заявление президента Ильхама Алиева на Международном дискуссионном форуме «Валдай» существенно изменило повестку.

А.Ахмедов подчеркнул, что патриотический дух общества, не оскудевавший с самого начала карабахского конфликта, за последние годы достиг апогея: «В обществе укрепилась решимость и вера в то, что под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева будет достигнуто справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и безоговорочное возвращение наших земель. Заявление президента «Карабах — это Азербайджан. И восклицательный знак» обретает статус национальной идеи. Этот призыв нашел отклик в сердцах сотен тысяч граждан, не сомневаюсь, что вскоре их численность достигнет миллионов».