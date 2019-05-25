Али Ахмедов: Комиссия проводит многочисленные проверки по пожарам в общежитиях

«В Азербайджане комиссия, созданная для расследования пожаров в общежитиях вынужденных переселенцев, проводит многочисленные проверки».

Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра, заместитель председателя и исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

А.Ахмедов сказал, что правительство Азербайджана предпримет необходимые шаги для анализа и урегулирования ситуации: «Как мы знаем, в общественных зданиях, где проживают вынужденные переселенцы, произошло несколько неприятных инцидентов. В результате осмотра этих зданий мы пришли к тому, что они пока будут вынуждены жить в них. Конечно, их переселяют в новые поселки, построенные в результате проводимой правительством страны политики, но это занимает много времени. Естественно, обеспечение безопасности общественных зданий, в которых они живут, актуальный вопрос. Созданная комиссия проводит многочисленные проверки. У нас есть точная информация о потенциально опасных местах. Введется работа по улучшению жизненных условий вынужденных переселенцев».