Али Агаларов: Стану артистом, как папа!

Али Агаларов, сын народного артиста Азербайджана EMINa и вице – президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, успешно дебютировал в качестве ведущего специального блога, посвященного Международному фестивалю «ЖАРА».

Как уже сообщало #, он будет вести «Дневники фестиваля. Ali Vlog», которые будут представлены как на официальных ресурсах «ЖАРЫ», так и на личных страницах Агаларова-младшего.

В интервью # Али Агаларов поделился своими впечатлениями о ЖАРЕ, и рассказал, кем мечтает стать в будущем:

— Как пришла идея сделать свой блог, посвященный фестивалю ЖАРА?

— Первоначально я просто хотел попробовать себя в качестве репортера: взять микрофон, ходить в гримерки к артистам и делать интервью. Но потом папа предложил мне сделать свой небольшой проект в рамках фестиваля – быть на красной дорожке и брать интервью прямо там. Мы обсудили детали, и так родилась идея «Ali Vlog ЖАРА». Влоги будут выходить на моем канале в YouTube — Show must go Ali, а также на страницах фестиваля в Интернете.

— Мы знаем, что один из твоих любимых артистов Элджей не смог приехать на фестиваль. Можешь ли ты назвать себя поклонником еще какого-нибудь артиста, который находится на ЖАРЕ?

— Да, и это Сергей Лазарев. Сначала я немного огорчился из-за того, что Элджей не сможет приехать на фестиваль, потому что у него начался тур. Но потом настроение поднялось, ведь я веду свой блог, у меня есть возможность увидеть фестиваль изнутри и поделиться своими впечатлениями со всеми, кому это интересно.

— А какую песню своего папы – Эмина Агаларова ты любишь больше всего?

— Я люблю все песни папы. Но, например сейчас, самая любимая — это его новая песня «Нежная» . Правда, мне нравится вариант в ремиксе.

— Собираешься пойти по стопам папы и тоже стать артистом?

— Да. Хочу стать артистом, как папа!