Ален Делон в 83 года записал новую песню

Композиция называется Je n’aime que toi («Я люблю только тебя»), слова к ней написала француженка Джулия Пари, а музыку — канадский автор Рик Аллисон, передает РИА Новости. Работа над песней велась на студии Studio Saint Germain в Париже.

В клипе на песню запечатлен сам Делон в студии, в процессе записи композиции. Тихим, проникновенным голосом он произносит слова песни, которая не слишком похожа на песню — скорее, на пронзительное письмо о любви. Рядом на рояле играет Аллисон, а Пари наблюдает за этим, тоже надев студийные наушники. Завершается видео кадром с изображением женщины, стоящей у окна с видом на Эйфелеву башню.