Ален Делон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Оргкомитет Каннского кинофестиваля решил наградить французского актера Алена Делона почетной «Золотой пальмовой ветвью» за вклад в кинематограф. Об этом сообщает iz.ru, со ссылкой на пресс-службу кинофорума.

Организаторы фестиваля счастливы, что актер согласился принять награду, говорится в сообщении. Ранее он долго отказывался и заявлял, что должен получать награды только за работу в фильмах.

Администрация фестиваля отметила разносторонние интересы Делона — он снимался как в фильмах, ставших чемпионами по сборам, так и в независимом кино. Фильм «Самурай», в котором он сыграл главную роль, оказал влияние на картины Джона Ву и Квентина Тарантино, отметил оргкомитет.

Каннский кинофестиваль в 2019 году пройдет с 14 по 25 мая. Председателем жюри станет мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Делон в 2017 году заявил об окончании актерской карьеры. При этом актер, которому тогда был 81 год, признал, что сделал в кино не все, что хотел. Так, по его словам, он сожалеет, что ни разу не снялся у режиссера-женщины.