Ален Делон госпитализирован во Франции

Популярный французский актер Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за участившихся приступов мигрени. Об этом, как передает ТАСС, сообщает в пятницу телеканал BFM.

В окружении 83-летнего актера заверили, что с ним «все хорошо» и он должен покинуть медицинское учреждение уже вечером 14 июня. «Он проходит обследование, ничего более», — приводит телеканал высказывание ассистента Делона. В качестве одной из причин частых головных болей врачи называют сердечную аритмию.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Он успел сняться более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах «На ярком солнце» (Plein soleil, 1960), «Рокко и его братья» (Rocco e i suoi fratelli, 1961), «Леопард» (Le Guepard,1963), «Бассейн» (La Piscine, 1969). На прошедшем в мае Каннском фестивале Делон удостоился почетной «Золотой пальмовой ветви» за выдающуюся карьеру в кино.