Алексис Ципрас готов пойти на досрочные выборы

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал Преспанское соглашение одним из самых главных своих успехов за четыре года на посту главы правительства и высказал уверенность, что большинство депутатов парламента Греции проголосуют за соглашение, которое разрешает многолетний спор с бывшей югославской республикой Македония. Если у него не будет большинства в 151 человека, он готов пойти на досрочные выборы, заявил, как сообщает РИА Новости, премьер в интервью греческому телеканалу Open beyond.

Греция и Македония в июне подписали соглашение, согласно которому республика должна изменить название на «Северную Македонию». Преспанское соглашение решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в Македонии. Младший партнер Ципраса по правящей коалиции, лидер партии «Независимые греки» (АНЭЛ), министр национальной обороны Панос Камменос заявил, что будет голосовать против Преспанского соглашения и выйдет из правительства и коалиции.

Премьер высказал уверенность, что Панос Камменос не собирается «сбрасывать» его правительство, но заявил о готовности пойти на досрочные выборы, если не получит 151 голос в 300-местном парламенте.

На вопрос, как он будет действовать без большинства в 151 депутата, Ципрас ответил: «С точки зрения конституции проблем нет, но очевидно, что политическая проблема есть. В этом случае я пойду на досрочные выборы в положенное время».

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