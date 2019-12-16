Алексей Вороненко: «Сильные Украина и Азербайджан будут внушать уважение всем — РФ, США и Европе»

16-17 декабря в Азербайджан с официальным визитом прибудет президент Украины Владимир Зеленский. В рамках визита запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

«Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах. Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума», — сообщают украинские СМИ.

Комментируя # визит президента Зеленского в Баку, политолог Эльхан Шаиноглу отметил, что украинский президент посетит и Ереван и Тбилиси.

«Но в том, почему он выбрал сначала Баку, а потом все остальные города Южного Кавказа, есть определенный подтекст. Для начала нужно сказать, что товарооборот между Украиной и Азербайджаном превышает товарооборот Украины и Грузии, а также Армении», — отметил эксперт.

По его словам, в отличие от Грузии и Армении, Азербайджан инвестировал в экономику Украины.

«SOCAR имеет огромное число бензоколонок по всей Украине. Но, несмотря на это, Киев хочет, чтобы Азербайджан инвестировал еще больше. Несколько лет тому назад я встречался с замминистра Украины по экономическим вопросам и тогда он выразил надежду на то, что Азербайджан примет участие в приватизации портов Украины.

Украина — благоприятный рынок для Азербайджана и поэтому инвестиции в эту страну могут быть выгодны как с экономической точки зрения, так и с политической. Вообще считаю, что украинские порты в Черном море могут быть полезны для Азербайджана. Зеленский и его команда в Баку в основном будут обсуждать экономическое сотрудничество между странами», — подчеркнул аналитик.

С другой стороны, Украину и Азербайджан объединяют конфликты: Донбасский и Карабахский конфликт не имеют фундаментальных различий, добавил Шаиноглу.

«Несмотря на то, что Донбасский конфликт относительно новый, тем не менее, последняя встреча «нормандской четверки» показала, что урегулировать его мирным путем будет сложно. Оба государства признают территориальную целостность друг друга и МИДы двух страна время от времени делают заявления, осуждающие сепаратизм. Поэтому считаю, что вопрос территориальной целостности и признания его в международных институтах тоже будет затронут», — добавил он.

Аналитик также добавил, что президент Зеленский увидится и с украинской диаспорой в Азербайджане.

«Украинцев, проживающих в Азербайджане, намного меньше азербайджанцев, проживающих в Украине. Несмотря на малочисленное количество украинцев, это работает во благо двусторонних отношений. Когда Россия аннексировала Крым, в украинской общине Азербайджана произошел раскол, часть из них поддержала позицию России. Тогда экс-посол Украины в Азербайджане Мищенко сыграл важную роль в усилении позиций тех, кто считают Крым украинским», — сказал политолог.

В свою очередь политолог Алексей Вороненко верит, что данный визит будет началом плодотворного сотрудничества.

«Верю, что перспективы у наших стран большие. Я это не раз подчёркивал. Если нам реализовать весь наш потенциал на политическом и экономическом полях — это будет невероятно. Например, энергоресурсы и продукты питания, это то, что сразу пришло в голову. Жаль, что предыдущий президент Украины, Порошенко не думал об интересах страны и в нашем сотрудничестве был пробел. Надеюсь, теперь всё изменится», — отметил украинский эксперт.

Аналитик также добавил, что странам важно сотрудничать честно и открыто, не ставя цель делать что-то назло кому-то, хоть той же Москве.

«Сильные Украина и Азербайджан будут внушать уважение всем — Российской Федерации, США и Европе. Никто не будет рад, если мы вместе наберём силу, но уважать и считаться будут», — резюмировал он.