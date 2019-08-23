Алексей Навальный в очередной раз вышел на свободу

Суд в Москве не стал продлевать арест оппозиционеру Алексею Навальному на время, которое он провёл в больнице после отравления в спецприёмнике. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Судья посчитал, что нет оснований для того, чтобы добавлять 18 часов, проведённые Навальным в больнице. Во время заседания адвокат оппозиционера настаивал на том, что его подзащитный все это время находился под охраной полиции. Навальный заявил, что если с него на время нахождения в больнице сняли арест, то должны были об этом предупредить.

В конце июля Навальный был арестован на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Его обвинили в призывах выйти на несогласованную акцию протеста в Москве 27 июля.

28 июля Навальный почувствовал себя плохо и был госпитализирован из спецприёмника. По официальной версии, у оппозиционера была диагностирована крапивница. Навальный утверждает, что у него раньше не было аллергии, и называет обстоятельства своего заболевания подозрительными. Лечащий врач политика, осмотревшая его в больнице, считает, что в спецприёмнике мог присутствовать некий «химический реагент», который привёл к аллергической реакции.