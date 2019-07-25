Алексей Навальный получил очередные 30 суток

Алексея Навального арестовали на 30 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Симоновского суда Москвы.
Такая мера пресечения была избрана за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Во время заседания защита Навального выражала недовольство материалами дела и указывала на отсутствие состава преступления.
Сам Навальный заявил, что на заседании в качестве доказательств были представлены только копии его страницы в Facebook, где он не размещал никаких призывов. Помимо этого он попросил отсрочить исполнение приговора, поскольку хочет посетить концерт группы Rammstein.