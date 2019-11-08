Александрийский патриарх признал Православную церковь Украины

Предстоятель еще одной православной церкви — Александрийской патриарх Феодор II — признал независимую от Московского патриархата Православную церковь Украины (ПЦУ). Как сообщили в пятницу, 8 ноября, греческие православные издания Orthodoxia и Romfea, во время литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей. Ранее, в конце октября, ПЦУ признал глава Элладской православной церкви.

В начале декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой ПЦУ и избрал митрополита Епифания ее предстоятелем. Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию. В конце мая 2019 года Епифаний признал недействительным все документы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), выданные после 30 января. Варфоломей заявил, что не признаёт УПЦ КП.

В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим. (Русская Служба DW)