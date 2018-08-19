Александра Емельяненко отправили в больницу после боя с Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко после боя с американцем Тони Джонсоном покинул «Лужники» на карете скорой помощи.

Бой состоялся в субботу в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50 в Москве. Судьи после трех раундов признали ничью. У Емельяненко врачи диагностировали гематомы и ушибы, его здоровью ничто не угрожает.

В активе Емельяненко-младшего 28 побед при семи поражениях и одной ничьей. На счету Джонсона стало 11 побед, четыре поражения и одна ничья.

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