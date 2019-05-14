Александр Самедов: В Баку очень доброжелательные люди, поэтому я уверен, что все будет отлично

Полузащитник российских «Крыльев Советов», посол предстоящего в Баку финала Лиги Европы по футболу Александр Самедов высказался касательно рекомендаций МИД Великобритании для болельщиков английских «Арсенала» и «Челси», а также в целом недоброжелательных заявлений из Лондона.

«Баку – прекрасный город, это подтверждается в том числе и тем, что там проводилось очень много значимых спортивных мероприятий в последние годы. Я вообще не вижу никаких проблем с безопасностью. Я считаю, что каждый человек может создать себе проблемы сам, все зависит от того, как люди умеют себя вести в той, или иной ситуации и сдерживать свои эмоции! Что касается Баку, то… Я был в Баку два раза, в качестве игрока, и мне все очень понравилось. В Баку очень доброжелательные люди, поэтому я уверен, что все будет отлично. Приезжайте на финал Лиги Европы!», — заявил Самедов. («Москва-Баку»)