Александр Самедов: В Баку очень доброжелательные люди, поэтому я уверен, что все будет отлично

Полузащитник российских «Крыльев Советов», посол предстоящего в Баку финала Лиги Европы по футболу Александр Самедов высказался касательно рекомендаций МИД Великобритании для болельщиков английских «Арсенала» и «Челси», а также в целом недоброжелательных заявлений из Лондона.

«Баку – прекрасный город, это подтверждается в том числе и тем, что там проводилось очень много значимых спортивных мероприятий в последние годы. Я вообще не вижу никаких проблем с безопасностью. Я считаю, что каждый человек может создать себе проблемы сам, все зависит от того, как люди умеют себя вести в той, или иной ситуации и сдерживать свои эмоции! Что касается Баку, то… Я был в Баку два раза, в качестве игрока, и мне все очень понравилось. В Баку очень доброжелательные люди, поэтому я уверен, что все будет отлично. Приезжайте на финал Лиги Европы!», — заявил Самедов. («Москва-Баку»)

| 2019-05-14T12:54:34+00:00 14 мая 2019, 13:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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