Александр Лукашенко: «Беларусь — миролюбивое государство, мы не хотим воевать»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика должна ответить на размещение в Литве американских танков, но «бряцать оружием» не будет, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе Лукашенко поручил разработать план мероприятий по адекватному реагированию на размещение в Литве в непосредственной близости у госграницы бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

Как передает в понедельник агентство Белта, данное заявление прозвучало во время доклада президенту о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложениях по реагированию. В мероприятии приняли участие госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления — замначальника Генштаба вооруженных сил Павел Тихонов.

«Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент… Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием», — цитирует Лукашенко агентство. Он подчеркнул, что Беларусь — «миролюбивое государство, мы не хотим воевать».