Александр Хакимов: Хай-тек вам в хелп. Но главное все-таки – душа…

В ноябрьском номере журнала «Литературный Азербайджан» опубликовано эссе известного азербайджанского писателя-фантаста, биолога и публициста Александра Хакимова «Человек на картинках».

Особенность данной публикации заключается в том, что она сопровождается иллюстрациями, что для «Литературного Азербайджана» нехарактерно. Но в данном случае было сделано исключение.

Об этом и другом в интервью # рассказывает сам автор:

— Как получилось, что журнал, который до сих пор практически не помещал на своих страницах рисунки и иллюстрации, все же пошел на это?

— По моей просьбе. И я глубоко благодарен коллективу журнала «Литературный Азербайджан» и лично главному редактору, Солмаз-ханум Ибрагимовой, за то, что они вняли моей просьбе и поместили предложенные мной сопроводительные иллюстрации. В эссе пять глав, каждая из них сопровождается иллюстрацией. Самая первая – это так называемый «новый витрувианский человек», часть коллажа-шарады, опубликованного на обложке респектабельного еженедельника THE ECONOMIST в канун 2019 года.

Старый витрувианский человек, четырехрукий и четвероногий, был изображен в конце 15 века великим Леонардо в полный рост и вписан и в круг, и в квадрат, и наглядно иллюстрировал постулат «человек есть мера всех вещей».

Новый витрувианский человек выглядит иначе. Ни в круг он не вписан, и ни в квадрат, и на рисунке присутствует не целиком – только верхней частью тела. В одной руке он держит лист конопли, в другой – смартфон, в третьей – теннисный мяч, в четвертой – весы: на одной их чашке примостилось четыре крохотных человечка, на другой чашке – пятеро.

На глазах у нового витрувианского человека – очки виртуальной реальности. На одном из предплечий его начертано схематическое изображение ДНК. На груди написано #Me Too – знак принадлежности к движению против сексуального насилия и домогательств. И мне подумалось: вот он, обобщенный портрет современного человека. Вернее, Человека Массового. Он оторван от земли, выписан из мировой гармонии, выпал из реальности, и все его скудные интересы зажаты в его руках и написаны на его теле.

— Вам так не нравится Человек Массовый? Почему?

— Решительно не нравится. «Новый витрувианский человек» символизирует, на мой взгляд, самое худшее, что заключено в наших современниках – оторванность от мира и погружение в себя. Последняя глава эссе – «Мезолитический Леонардо» — сопровождается наскальным рисунком из Гобустана, на котором древний художник изобразил человеческую фигуру с луком и стрелами, рядом с ним – круторогого оленя. Выбитый на скале охотник – полная антитеза «новому витрувианскому человеку».

Наш предок был весь обращен вовне, он жадно познавал окружающий мир, чтобы занять в нем подобающее место, он был борцом и бойцом. Наш современник с обложки THE ECONOMIST обращен вовнутрь, он избалован хай-теком, легалайзом, жаждет развлечений и является игрушкой в руках политиков. Он уже нашел свое место в этом мире и… потерял его. Налицо некий регресс, если не деградация. Беда не в том, что человек пошел по пути прогресса и совершил научно-техническую революцию, а в том, как он пользуется ее плодами! Хай-тек призван был облегчить человеку жизнь и заодно усовершенствовать его духовно, развить его интеллект, а на деле Человек Массовый впал в застой.

— Что же вы считаете, в таком случае, позитивной картинкой?

— Во второй главе эссе приведена знаменитая картинка, придуманная американским астрофизиком и писателем-фантастом Карлом Саганом. В 1972 году NASA запустило две автоматические станции из серии «Пионер», для разведки Юпитера, Сатурна, Урана.

После выполнения программы аппараты должны были покинуть пределы Солнечной Системы и пуститься в бесконечное плавание по бескрайней Вселенной. Кстати, оба «Пионера» в данный момент уже вышли за пределы Солнечной Системы и являются самыми удаленными от Земли артефактами.

Так вот, на случай, если аппараты встретят на своем пути представителей внеземной цивилизации, к корпусу каждого из «Пионеров» привинтили по специальной пластинке из сверхпрочного сплава. На пластинках выгравировали изображения: человеческую анатомию, контуры аппарата и траекторию его полета, схему Солнечной Системы и даже схему, указывающую местоположение Солнечной Системы относительно центра Галактики и ближайших пульсаров, космических источников импульсного радиоизлучения. В общем, каждая из пластинок призвана была служить своеобразной визитной карточкой человечества, с указанием обратного адреса. На одном из фрагментов картинки изображены нагие, прекрасно сложенные женщина и мужчина, и его рука поднята в приветственном жесте. Это символизировало семью, «ячейку общества», а также ясно давало понять, что существование человека, как биологического вида, построено на союзе двух полов.

Многие ученые, которым впервые показали картинку Сагана, так и не смогли расшифровать ее смысл, кроме мужской и женской фигур. А несколько лет назад против покойного уже Карла Сагана даже выдвинули обвинения в расизме и сексизме: мол, изображенная парочка принадлежит к «белой расе», а женщина на гравюре якобы имеет вид подчиненный и угнетенный…

Многим сам факт такого послания казался бессмысленным. Действительно, существуют ли внеземные цивилизации вообще? Если да, то каковы шансы, что «Пионеры» встретятся с инопланетянами? Насколько велики шансы, что послание будет понято? Все это так, но я вполне понимаю Карла Сагана. Если уж решили пульнуть во Вселенную двух автоматических разведчиков, как не нацарапать на них что-нибудь от себя? Я сам поступил бы точно так же. Впрочем, несмотря на все перипетии, этот рисунок мне дорог.

— Чем же?

— В эссе я сравнил пластинку с «Пионеров» и наскальный рисунок древнего охотника. Гобустанский петроглиф является своеобразным посланием во времени, посланием потомкам. Рисунок Карла Сагана – послание в пространстве, адресованное уже не людям, а инопланетянам. В обеих этих картинках угадывается страстное желание отобразить себя, рассказать о себе – только на разном уровне и с разными целями. Угадывается стремление вовне. Так что мужчины и женщины, выбитые на скалах Гобустана, сродни выгравированным мужчине и женщине, которые сейчас летят к звездам.

— Чего вы добивались, работая над эссе?

— Я хотел внушить читателям, что окружающий мир чертовски интересен. Хотел, чтобы люди предпочли живое общение сетевому, а реальный мир – виртуальному. Чтобы размышляли о разных вещах. Чтобы почаще вспоминали о хорошем, а не угнетали себя постоянно негативом. Чтобы не забывали своих корней и осознали, с чего и для чего все когда-то начиналось. Чтобы техника не подавила людей, не погасила в них человеческое. Как-то так.

Вообще моя мечта – чтобы плоды технического прогресса, будь то гаджеты, Интернет, Искусственный Интеллект, и прочее, и прочее, стали человеку мощной поддержкой, а не присосавшимися к человеку паразитами…

Впрочем, лучше всего я высказал свои мысли в послании молодежи, называемом «Умение смотреть в небо». Оно также включено в эссе: «Мне на всю жизнь запомнились лица этих пареньков: светлые, радостные, они были подняты к небу… Увы, современные пареньки и девчата, которых я вижу каждый день, почти всегда согбенны над своими айфонами, превратившись в этаких Хомо Согнутикусов. А ведь все эти замечательные штучки придуманы и созданы были для того, чтобы новое поколение лучше узнавало мир – так, как это не снилось нам, старшему поколению! Какая мощная техническая подпитка, поддержка вашему интеллекту! Не растрачивайте эту волшебную помощь по пустякам. И умейте смотреть в небо, ребята. В будущее. Хай-тек вам в хелп. Но главное все-таки – душа».