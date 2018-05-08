Алекс Фергюсон вышел из комы и уже может общаться с близкими

В субботу 76-летнему тренеру была сделана срочная операция. У него случилось кровоизлияние в мозг. Как сообщает британская газета Дэйли Мэйл Фергюсон не только в сознании, но даже сидит и может разговаривать, хотя по-прежнему остается в отделении интенсивной терапии. Врачи дают осторожный, но оптимистичный прогноз на его перспективы, но подчеркивают, что восстановление будет долгим и трудным.

Алекс Фергюсон ушел в отставку в 2013 году. Он руководил Манчестер Юнайтед более 25 лет и выиграл с клубом 38 трофеев, в том числе дважды Лигу Чемпионов.

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