Алекс Фергюсон перенес кровоизлияние в мозг

Бывший главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» 76-летний сэр Алекс Фергюсон перенес экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

В заявлении клуба говорится, что операция прошла успешно, однако для выздоровления Фергюсону необходимо пройти курс интенсивной терапии.

Семья Алекса Фергюсона обратилась с просьбой соблюдать неприкосновенность частной жизни.

76-летний шотландец покинул пост наставника манкунианцев в мае 2013 года, завоевав 38 футбольных трофеев за 26 лет во главе клуба, в том числе 13 титулов чемпиона Англии и два кубка Лиги чемпионов.

В прошлое воскресенье Фергюсон побывал на домашнем стадионе МЮ «Олд Траффорд», где перед матчем 36 тура чемпионата Англии вручил памятную награду тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру.

После завершения тренерской карьеры Алекс Фергюсон вошел в совет директоров «Юнайтед», а также стал глобальным послом клуба.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик сказал, что был опустошен, узнав об операции Фергюсона.

«Все мои мысли и молитвы с ним и его семьей. Держитесь, босс», — написал он в «Твиттере».

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