Алекс Чжен: Я обожаю Азербайджан!

Владелец и организатор Kazakhstan Fashion Week Алекс Чжен – частый гость в Баку. Недавно известный дизайнер побывал на азербайджанской Неделе моды, где представил новую коллекцию своего бренда Alex Chzhen.

В эксклюзивном интервью «Зеркало» Джен раскрывает формулу своего успеха, рассуждает на тему того, чего не достает молодым азербайджанским дизайнерам и признается, за что он обожает Баку:

— Расскажите об особенностях Kazakhstan Fashion Week, сравните, как проходит неделя моды у вас и у нас…

— Проекту Kazakhstan Fashion Week уже 17 лет, мы начинали раньше, чем вы. За годы становления много всего было: и сложного, и интересного. Был даже такой момент, когда люди стеснялись носить казахстанских дизайнеров. Сейчас они очень популярны, люди с гордостью носят одежду национальных брендов, а наши дизайнеры с успехом продаются по всему миру.

Можно сказать, что нам удалось выявить собственную формулу. И пусть этих брендов не так уж много, зато это качественные проекты, которые могут запросто составить визитную карточку нашей страны.

При этом, мы прошли разные периоды, к примеру, копирование под запад. Но нельзя изменять своей ментальности, своим ощущениям. Я всегда говорю о том, что не надо делать моду для Франции или Италии. У них достаточно своих талантливых дизайнеров. Надо делать свое, но при этом, чтобы твоя модель одежды была «интернешнл».

Что касается Azerbaijan Fashion Week, то за 4 года, я, к сожалению, не увидел прогресса в работе молодых азербайджанских дизайнеров. У каждого дизайнера должен быть собственный код, который делает его узнаваемым. Мне кажется, именно этой индивидуальности и не достает вашим модельерам.

— Какие советы вы могли бы им дать?

— В первую очередь – много учиться. Учиться портному делу, стилистике дизайна, имиджмейкерству, потому что это все взаимосвязано. Невозможно создавать одежду и не видеть образ человека, которому вы хотите ее продать. Нужно видеть своего клиента…

Порой дизайнерам кажется, что они делают какое-то великое искусство. Но давайте начистоту: никто из нас не делает великого искусства, потому что моде уже 110 лет. Все давно изобретено и придумано. Мы можем только что – то интерпретировать, «тюнинговать», добавлять какие-то нюансы. Мода может измениться только в том случае, если человек мутирует, и у него, к примеру, появится еще одна рука или пара ног. Тогда да, поменяется конструкция кроя, и это будет уже другой полет фантазии.

Но у нас две руки и две ноги. Поэтому нужно постоянно пребывать в состоянии творческого поиска. А мы, я сейчас имею в виду не только Азербайджан, но и всех дизайнеров на постсоветском пространстве, были голодные на ощущения, и не знали, как с этим справиться. Мы пытались делать какие — то копии, забывая себя, и при этом не хотели учиться чему-то новому.

— А учиться у кого, у европейцев?

— Это должен решать сам дизайнер. Есть разные школы, в том числе и в Европе. Я, например, долгое время учился в Италии, работал в Париже и Лондоне. Но при этом вернулся в Казахстан, со всем полученным багажом знаний и накопленным опытом. Мне всегда помогало ощущение моей азиатской ментальности. При этом у меня всегда была европейская подача и видение того, что я делаю.

Важен и другой момент – самообразование. Я терпеть не могут читать журналы о моде. Толку от них никакого! Я читаю хорошую литературу, слушаю красивую музыку, хожу на выставки, вдохновляюсь архитектурой, гастрономией, много путешествую… Когда познаешь шедевры во всем аспекте, тогда у тебя появляется огромный полет фантазии. Не надо узконаправленно мыслить и читать истории о моде других людей, если хочешь добиться чего-либо в этой же моде сам. Познавать мир, чтобы глубже открывать в себе талант и вдохновение. По- другому наша профессия просто невозможна.

— Азербайджан вас вдохновляет?

— Я обожаю Азербайджан! Красивая архитектура, красивый город Баку, но самое главное здесь – это люди! У меня в Баку очень много друзей, коллег и я всегда с огромной радостью приезжаю в этот город. Я могу сказать об азербайджанцах только теплые и хорошие слова. Друзья всегда стараются показать мне что-то новое. Недавно, к примеру, я узнал, что Ландау родился и жил в Баку. Мне показали дом, в котором он жил. Азербайджанцы очень гостеприимные и дружелюбные!

— Что вы можете сказать о современной российской школе моды…

— У них мощная школа. В России очень много талантливых дизайнеров, которые известны во всем мире. Вот взять хотя бы Гошу Рубчинского, который использовал стайлинг советских бомжов и пьяниц и превратил это в бренд, в эстетику. За его футболками и свитшотами гоняется весь мир!

— В Казахстане есть бренды, за которыми также гоняется мир?

— У нас достаточно много разных брендов. Конечно, местные дизайнеры пока что не так продаются в мире, как хотелось бы. Проблема молодых, опять же в лени. Это прямо какой-то бич многих дизайнеров, которые получили определенную порцию славы, после чего уже не хотят развиваться дальше. Но есть, к счастью, у нас и такие, которые постоянно работают над собой, работают ассистентами в домах моды Стеллы Маккартни, Мартина Маржелы, Александра Маккуина и др. Я часто привожу в пример ваших соседей, Грузию. Они очень мощно стартанули в модной индустрии. У них невероятно сильные арт — дизайнеры. Vetements, Демна Гвасалия, который ныне руководит Balenciaga, — это все грузинские дизайнеры, которые рвут по всему миру, и это дало хороший толчок самой Грузии.

— В чем их секрет, на ваш взгляд?

— Грузины – большие фанаты своей культуры. У них хорошая кухня, они все хорошо поют, разбираются в живописи, архитектуре. Словно с молоком матери все это впитали! Я им завидую, правда!

— Кто ваши кумиры в моде?

— Ив Сен-Лоран. Я работал в его доме на стажировке. Величайший был мастер.

— Виделись с ним?

— Нет. Лишь однажды увидел его на расстоянии, он уже был больной, и когда зашел в свое бюро, люди, которые работали с ним долгие годы, стоя аплодировали ему. Но он на тот момент уже мало что осознавал.

Мне также нравятся Йоджи Ямамото, Ком Де Гарсон и Том Форд.

— Какое влияние оказала на ваше творчество стажировка у Ива Сен-Лорана?

— Колоссальное! Я начинал там с нуля, подметал пол! Туда невозможно попасть и сразу же наблюдать за тем, что творят дизайнеры. Все было поэтапно. Но именно там я познал себя как дизайнер, понял, что никогда не надо изменять себе, делать что-то вопреки своему видению. Всех денег мира все равно не заработать. Возможно, то, что я делаю сегодня, кому-то покажется ерундой, но это — мое! У меня были различные эксперименты, и сегодня я могу с уверенностью сказать, что у моего бренда есть свои фанаты. Я создаю моду для интеллектуалов…