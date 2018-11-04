Алек Болдуин отрицает участие в драке

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что не принимал участие в драке на парковке и все обвинения в его адрес являются ложными.
Ранее телеканал ABC сообщал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Болдуина задержали после того, как он ударил человека в одном из районов Манхэттена. Согласно источникам телеканала, по предварительным данным, причиной инцидента стали разногласия из-за парковочного места.

«Обычно я не комментирую ложные заявления, подобные сегодняшним. Однако утверждения, что я кого-то ударил на парковке, ложны», — написал актер в Twitter фонда Хиларии и Алека Болдуина.

 

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| 2018-11-04T01:19:19+00:00 4 ноября 2018, 05:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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