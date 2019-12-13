Албания благодарит Азербайджан

Азербайджан официально передал Албании гуманитарную помощь на 500 тысяч евро, сообщает Министерство иностранных дел.

«11 декабря посол Азербайджана в Греции Анар Гусейнов представил послу Албании Аридане Хобдари символический чек на оказание гуманитарной помощи в связи с землетрясением, произошедшим в Албании 26 ноября 2019 года, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы», — сообщает МИД.

Аридане Хобдари выразила благодарность от имени своей страны за оказанную помощь, отметив, что существующие дружеские отношения между Азербайджаном и Албанией будут развиваться и в дальнейшем.

Отметим, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о выделении Албании 500 тысяч евро с целью оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему во время землетрясения 26 ноября. Средства выделены из Резервного фонда Кабинета министров Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.