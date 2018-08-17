Албайрак обратился к зарубежным инвесторам

Турция будет придерживаться финансовой дисциплины, и уделять приоритетное внимание структурным реформам. Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак в ходе обращения к зарубежными инвесторам в режиме видеоконференции.

«Мы будем добиваться более устойчивого роста с помощью новых мер предосторожности в сфере макроэкономики, жесткой макро — и фискальной политики», — сказал Албайрак.

По его словам, Турция намерена принять действенные меры по сокращению инфляции. «Снижение инфляции — наш главный приоритет. Мы хотим как можно скорее снизить инфляцию до однозначной цифры. Одной лишь денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией недостаточно. Мы будем поддерживать финансовую политику Центрального банка», — отметил глава ведомства.

Министр подчеркнул, что Турция не ведет каких-либо переговоров с МВФ о выделении финансовой помощи. При этом он выразил уверенность, что Турция выйдет из сложившейся ситуации еще более сильной.

«Мы осознаем суть колебаний и затруднений, с которыми пришлось столкнуться на определенном этапе. Благодаря предпринятым нами шагам мы выйдем из этого процесса более сильными», — подчеркнул Албайрак.

Министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак провел сегодня, 16 августа, обсуждения с зарубежными инвесторами в режиме видеоконференции.

Министр обратился к 6100 инвесторам по всему миру.

Источник: агентство Анадолу

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