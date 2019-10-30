Аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями

Люди, живущие в сирийской деревне Бариша на северо-западе страны, знали главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади как торговца тканями, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Как сообщили изданию местные жители, лидер террористической организации жил в большом доме, окруженном бетонными стенами, в 500 метрах от деревни Бариша.
«Там был большой дом, и человек, который там жил, был известен как торговец тканями по имени Абу Мухаммед Халяби (Abu Muhammad Halabi)», — заявил изданию один из местных жителей Абу Ахмед Бариша (Abu Ahmed Barisha). По его словам, соседи аль-Багдади считали его семью мигрантами.
По словам местного жителя, американские военнослужащие прибыли в деревню днем 27 октября. Крупномасштабная операция по ликвидации главаря ИГ продолжалась около четырех часов, и в результате многие дома в деревне были повреждены, отметил собеседник издания. Как подчеркивает газета, дом, в котором жил с семьей аль-Багдади, был разрушен беспилотником.(РИА Новости)