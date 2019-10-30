Аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями

«Там был большой дом, и человек, который там жил, был известен как торговец тканями по имени Абу Мухаммед Халяби (Abu Muhammad Halabi)», — заявил изданию один из местных жителей Абу Ахмед Бариша (Abu Ahmed Barisha). По его словам, соседи аль-Багдади считали его семью мигрантами.