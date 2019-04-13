Акция протеста в Тулузе переросла в беспорядки и столкновения с полицией

Акция протеста движения «желтых жилетов» в Тулузе (юг Франции) переросла в беспорядки и столкновения с полицией, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNews.

Большая колонна манифестантов вышла с площади Буленгрен в центре Тулузы, избранной неформальными лидерами движения в качестве «столицы протестов» на этой неделе. По мере продвижения по улицам города некоторые участники демонстрации, чьи лица скрыты шарфами или масками, начали зажигать дымовые шашки, бросать в переулки петарды, разбивать рекламные щиты и ломать заграждения в местах, где проводятся дорожные работы.

В ответ на эти действия полиция применила слезоточивый газ. На протяжении всей акции полиции приходилось корректировать движение колонны, участники которой периодически пытались выйти на улицы, ведущие к центральной площади Капитоль. С 10:00 до 21:00 в этой зоне действует запрет на проведение любых публичных акций.

Количество манифестантов, участвующих в акции протеста, не сообщается, СМИ пишут о сотнях человек.