Акция «Он нам не царь» в России

Акция сторонников оппозиционера Алексея Навального «Он нам не царь» накануне инаугурации Владимира Путина закончилась задержаниями по всей стране.

По данным «ОВД-Инфо» на 21:00 субботы, речь идет о почти 1600 задержанных. Больше всего их в Москве и Санкт-Петербурге.

К 14 часам дня пространство у памятника Пушкину в Москве было заполнено людьми. Сторонники Алексея Навального, вышедшие на акцию «Он нам не царь», делили площадь со сторонниками президента.

В толпе группами ходили люди, одетые в казачью форму, и мужчины с повязанными на одежде георгиевскими ленточками — знаком, который обычно носят представители прокремлевского движения НОД.

Несколько человек с оранжево-черным флагом и надписью «Национально-освободительное движение» заняли место у постамента памятника и оттуда скандировали «Пу-тин! Пу-тин! Пу-тин!».

Из окружавшей их толпы оппозиционеров добавляли: «Вор! Вор! Вор!». Многие из них пришли на Пушкинскую площадь с нарисованными на листах ватмана плакатами — «Мы против вот этого вот всего!», «Открой глаза, ты раб царя!», «Не мешайте нам жить!».

Мэрия Москвы ранее отказалась согласовать акцию Навального в центре Москвы и предложила площадки далеко за пределами Садового кольца. Политик от них отказался и призвал единомышленников выйти на Тверскую улицу. В ответ московские власти запретили ему проводить акцию.

Уже через 10 минут после начала акции полицейские в громкоговоритель начали предупреждать участников: «Уважаемые граждане, ваши действия незаконны. Просьба разойтись. В противном случае против вас будет применена физическая сила и спецсредства».

Еще через несколько минут сотрудники полиции активно начали пользоваться и тем, и другим.

Источник:BBC

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