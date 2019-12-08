Акция белорусской оппозиции против интеграции с Россией завершилась

Белорусская оппозиция провела в Минске несанкционированную уличную акцию протеста против углубления интеграции с Россией, которая длилась почти 5 часов, мероприятие завершилось без задержаний, передает РИА Новости.

Белорусская оппозиция второй день подряд протестует в Минске против углубления интеграции республики с Россией. Несанкционированные акции против подписания интеграционных «дорожных карт» с Россией прошли также в субботу в Минске, они завершились без происшествий и задержаний. Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания «дорожных карт», которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Беларусью.

После короткого митинга недалеко от российского посольства часть протестующих покинула акцию, но большинство двинулись колонной назад к Октябрьской площади. Здесь после выступления организаторов акция была объявлена завершенной.