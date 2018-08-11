Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска за твит о выкупе компании

Группа акционеров Tesla подала коллективный иск против основателя и генерального директора компании Илона Маска. Как сообщает Reuters, истцы утверждают, что они понесли потери из-за высказываний господина Маска в Twitter о возможности вывода компании Tesla с биржи и превращения ее в частную компанию.

В поданном в федеральный суд в Сан-Франциско иске говорится, что своими сообщениями Илон Маск нарушил законодательство о ценных бумагах. Истцы отметили, что заявление об обеспечении финансирования вывода компании с биржи является недостоверным и именно оно «вызвало значительное движение на рынке».

В компании не ответили на просьбу агентства прокомментировать ситуацию, передает kommersant.ru.

Ранее стало известно, что американские финансовые регуляторы начали предварительную проверку сообщения Илона Маска. По неофициальным данным, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) хочет знать, насколько эти высказывания в Twitter соответствуют действительности и если это так, то почему главный владелец компании не уведомил регуляторов о своих планах по изменению статуса компании в надлежащем порядке.

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