Акции экоактивистов заставили Скотланд-Ярд раскошелиться на 21 миллион фунтов

Двухнедельные октябрьские акции участников экологического движения Extinction Rebellion в Лондоне обошлись Скотланд-Ярду в 21 миллион фунтов стерлингов, а за год полиция, реагируя на акции протеста, потратила 37 миллионов, сообщила журналистам во вторник глава c полиции Лондона Крессида Дик.

«Сейчас мы точно подошли к тому моменту, когда я могу сказать, что Extinction Rebellion создает колоссальное давление на Лондон и на полицию. С нашей точки зрения, это большая сумма – и для нас, и для людей, которые оплачивают нашу работу», — сказала она. (РИА Новости)

| 2019-10-22T17:01:40+00:00 22 октября 2019, 20:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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