Акции экоактивистов заставили Скотланд-Ярд раскошелиться на 21 миллион фунтов

Двухнедельные октябрьские акции участников экологического движения Extinction Rebellion в Лондоне обошлись Скотланд-Ярду в 21 миллион фунтов стерлингов, а за год полиция, реагируя на акции протеста, потратила 37 миллионов, сообщила журналистам во вторник глава c полиции Лондона Крессида Дик.

«Сейчас мы точно подошли к тому моменту, когда я могу сказать, что Extinction Rebellion создает колоссальное давление на Лондон и на полицию. С нашей точки зрения, это большая сумма – и для нас, и для людей, которые оплачивают нашу работу», — сказала она. (РИА Новости)